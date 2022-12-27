Смягчения валютных ограничений в ближайшее время не планируется – зампред Банка России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России в ближайшее время не планирует смягчения валютных ограничений. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью РБК.

"Пока дальнейшее смягчение ограничений на движение капитала не планируется", – сказал он.

Заботкин отметил, что валютные ограничения являются инструментом финансовой стабильности. По его словам, они будут продолжать действовать, пока существуют санкции на движение капитала, наложенные на российские организации и российских граждан.

До этого об отсутствии предпосылок для либерализации валютных ограничений заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, меры контроля за движением капитала были введены для снижения волатильности на валютном рынке.

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