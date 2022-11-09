Финансовый аналитик объяснил нежелание Центробанка смягчить валютные ограничения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил нежелание Центробанка РФ ослаблять валютные ограничения. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам специалиста, в настоящий момент существует множество рисков, связанных с западными валютами – в частности, речь идет о расчетах, которые могут быть ограничены со стороны "властей коллективного Запада".

"Для того, чтобы не было таких рисков, ЦБ вводит определенное ограничение и таким образом ограждает наш внутренний рынок от потрясений, которые могут быть связаны с санкциями", – заявил Беляев.

По мнению финансового аналитика, существующие ограничения для граждан, а именно лимит в 10 тысяч долларов на вывоз средств из РФ, достаточно либеральны. Эксперт напомнил, что на безналичные транзакции такого ограничения нет.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор на данный момент не видит предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений. Ранее введенные лимиты она объяснила заморозкой валютной части резервов ЦБ.



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