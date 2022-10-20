Фото: портал мэра и правительства Москвы

На российском рынке может появиться новый вид страхования – долевое страхование жизни (ДСЖ). Законопроект внес в Госдуму глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает "Коммерсант".

Предполагается, что ДСЖ совместит страховую защиту и инвестиции. При этом страхователь сам выбирает паи, в которые инвестирует, формирует инвестиционный портфель и меняет его структуру.

В материале говорится, что размер страховой или выкупной суммы будет зависеть от рыночной стоимости паев.

Отмечается, что ДСЖ будет предусматривать такие же льготы, как и в добровольном страховании жизни.

Как рассказала газете старший директор по страховым рейтингам "Эксперт РА" Ольга Любарская, в НСЖ и ИСЖ обычно гарантируется возврат внесенной страховой премии в связи с тем, что часть средств инвестируется потенциально в более доходные и рисковые инструменты. Между тем другая часть идет в депозиты или гособлигации, способные компенсировать возможную просадку инструментов, имеющих риски.

Уточняется, что в НСЖ и ИСЖ гражданин может потерять только доход, в то время как в ДСЖ есть риск и потери части вложений.

Весной страховые организации планировали запустить продукты с ограниченным набором рисков и франшизой по низким ценам. Отмечалось, что такая мера сделает страховые полисы доступнее на фоне увеличения цен и кризиса.

В страховой компании "МАКС" сообщали, что планируется запустить полис добровольного автострахования с франшизой, которая не будет учитывать ремонт автомобиля при установлении виновника аварии. Уточнялось, что тогда компания оплатит полную сумму возмещения.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!