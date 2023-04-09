Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции

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Россия заняла 50-е место по уровню инфляции среди мировых стран с годовым значением 10,99%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб 193 государств-членов ООН.

Всего в рейтинг вошли 143 страны, опубликовавшие данные об уровне инфляции в феврале 2023 года.

Самый высокий уровень инфляции был зафиксирован в Ливане (190%) и Аргентине (102,5%). В пятерку государств с самым высоким показателем также вошли Зимбабве (92,3%), Судан (63,3%) и Суринам (58%).

Соседями РФ в рейтинге стали Маврикий (11%) и Австрия (10,9%). Самый низкий уровень инфляции среди европейских стран был зафиксирован в Молдавии (25,4%) и Венгрии (25,4%). Подобный показатель на Украине составил 24,9%.

В Швейцарии и Лихтенштейне уровень инфляции составил 3,4%. В Омане показатель стал самым низким и достиг 1,9%.

Ранее преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, экономист Владислав Гинько сообщил, что инфляция в РФ может упасть ниже 4%. По его словам, устойчивого показателя удастся добиться только в 2024 году.



Новости часа: годовая инфляция в РФ будет ниже 4% в ближайшие месяцы

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