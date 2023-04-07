Эксперт оценил вероятность роста евро до 100 рублей

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О возможном росте евро до 100 рублей говорить пока рано, считает инвестиционный стратег компании "Арикапитал" Сергей Суверов.

Специалист объяснил, что падение курса рубля в настоящее время происходит из-за существенного оттока капитала.

"В таких условиях среднесрочный тренд на ослабление рубля сохраняется, однако он уже сильно перепродан и вероятна его коррекция вверх. Ближайшим сопротивлением росту доллара является отметка 85 рублей, что дает по кросс-курсу для евро соответствующий уровень в районе 93 рублей", – передает РИА Новости его слова.

Суверов заявил, что сейчас было бы преждевременно рассуждать о вероятности роста евро до 100 рублей.

Эксперт также обратил внимание, что Банк России пока не предпринимает попытки остановить ослабление рубля. В Центробанке сообщают о намерениях таргетировать инфляцию. Однако падение рубля может привести к росту цен, предупредил Суверов.

В свою очередь, глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал RT, что будет с юанем. Он отметил, что эта валюта зависит от доллара.

"Если рубль продолжает слабеть к доллару, то к юаню будет такая же тенденция. Сегодня китайская валюта торгуется на Мосбирже на уровне 11,7 рубля, тогда как месяц назад стоимость юаня составляла 10,2 рубля за единицу", – напомнил специалист.

Деев считает, что в ближайшей перспективе рубль ослабеет к юаню, который должен выйти за отметку в 12–12,5 рубля за единицу еще до конца текущего месяца.

Эксперт также оценил общую ситуацию на валютном рынке. По его словам, на обстановку повлияло увеличение импорта. Снижение курса рубля можно назвать инструментом для балансирования бюджета, добавил он.

Деев спрогнозировал, что сегодняшняя тенденция на ослабление национальной валюты сохранится. Однако, по его мнению, у рубля есть шанс укрепиться до 79–80 рублей за доллар и до 88–89 – за евро. Но затем падение вновь продолжится и достигнет очередных рекордных значений: доллар по 83–85 рублей, евро – ближе к 93 рублям. Специалист уточнил, что это прогноз на второй квартал 2023 года.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что рост цен на российские энергоносители должен привести к укреплению рубля. По его словам, все больше валюты будет поступать в страну, что и вызовет тенденцию к укреплению.

7 апреля курс доллара в ходе торгов превысил 82 рубля впервые с 14 апреля прошлого года. По состоянию на 07:25 по московскому времени американская валюта выросла на 71 копейку, до 82,08 рубля. В свою очередь, курс евро в ходе торгов достиг отметки в 90 рублей.



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