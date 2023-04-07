Курс евро вырос до 90 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов достиг отметки в 90 рублей впервые с 14 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 07:45 по московскому времени европейская валюта росла на 0,95%, до 90 рублей, и удерживала этот показатель в течение нескольких минут.

До этого доллар впервые с апреля 2022 года превысил отметку в 82 рубля. В 07:25 он торговался на уровне 82,08 рубля, а спустя 20 минут увеличился до 82,16 рубля.

Ранее экономист Дмитрий Прокофьев объяснил рекордное ослабление рубля. По его словам, это вызвано сокращением притока валюты в РФ и восстановлением импорта. О нехватке иностранной валюты говорит тот факт, что банки открывают валютные счета и увеличивают ставку по процентам.



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