Экономист объяснил рекордный рост доллара и евро

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Рекордный рост курса доллара до 79 рублей и евро до 87 рублей можно объяснить сокращением притока валюты в РФ и восстановлением импорта. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил экономист Дмитрий Прокофьев.

"Почему это происходит? Приток валюты в страну сокращается, а импорт восстанавливается. На фоне всего этого банки открывают валютные счета и увеличивают ставку по процентам. Это сигнал рынку о том, что стране нужна наличная валюта", – пояснил эксперт.

Вместе с тем Прокофьев сообщил о потере актуальности перехода на юани, поскольку на валюту нельзя ничего приобрести за пределами Китая из-за ее неконвертируемости. Для получения импорта, который нужен промышленности РФ, нужна конвертируемая валюта, считает эксперт.

"Если у вас растет спрос на валюту, а ее приток сокращается, то в связи со снижением цен на нефть, – точнее, тех цен, по которым Россия продает свою нефть – доллар будет расти", – заявил Прокофьев.

По словам экономиста, сейчас правительство нуждается в дешевом рубле, который позволит увеличить доходы бюджета и компенсировать расходы.

Ранее экономист Георгий Остапкович сообщил, что курс евро не превысит отметку в 90 рублей. По его словам, если курс евро поднимется до 90 рублей, Центробанк и Минфин примут соответствующие меры сдерживания.

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