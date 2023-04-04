Курс юаня на Мосбирже превысил 11,5 рубля впервые с 25 апреля 2022 года

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Курс юаня по отношению превысил 11,5 рубля впервые с 25 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Согласно данным торгов, на 08:37 по московскому времени юань вырос на 0,84%, до 11,52 рубля. Уже к 08:41 китайская валюта поднялась на 1,07%, до 11,55 рубля.

В это же время курс доллара поднимался до 79,53 рубля, увеличившись на 1,01%, а курс евро – до 86,68 рубля (+0,88%).

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 78 рублей, а курс евро превысил 86 рублей. Последний раз подобные показатели фиксировали в апреле 2022 года.

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