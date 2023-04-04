Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей впервые с 15 апреля 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 15 апреля 2022 года поднялся выше 86 рублей. Об этом говорят данные торгов.

В 07:13 европейская валюта выросла на 0,1%, составив 86,0075 рубля. К 07:19 курс евро замедлил рост до 0,03% и находился на уровне 85,95 рубля.

Доллар вырос на 0,04%, до 78,77 рубля.

Ранее аналитики сообщили, что ослабление рубля, несмотря на рост цен на нефть, связано с окончанием налогового периода и дисбалансом спроса на валюту.

Эксперты также отмечают влияние на рубль продолжающихся сделок по продаже активов зарубежных компаний в России. Кроме того, давление на отечественную валюту оказывает и корректировка требований ЦБ РФ к обязательным резервам в недружественных валютах.

Аналитики считают, что рост цен на нефть, последовавший за решением ОПЕК+ о сокращении добычи, положительно скажутся на позициях рубля, но лишь через некоторое время.

Нефть выросла в цене после решения стран ОПЕК+

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