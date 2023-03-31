Инвестор спрогнозировал рост курса доллара до 80 рублей в апреле

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров считает, что рубль взял курс на ослабление, сообщает RT.

По его словам, в перспективе в апреле доллар вырастет до 80 рублей, евро – до 85–86 рублей за единицу. Сидоров напомнил, что налоговый период в России завершился и сейчас компании-импортеры закупают валюты больше, чем продают.

"Основные выплаты, которые обычно поддерживают рубль, начнутся в последнюю декаду месяца", – сказал Сидоров.

Эксперт считает, что даже растущие котировки нефти вряд ли поддержат курс рубля. Он спрогнозировал, что через 3–6 месяцев доллар будет стоить больше 80–85 рублей, а евро превысит 90 рублей.

30 марта курс евро на Мосбирже перешагнул отметку в 84 рубля. Это произошло впервые с 20 апреля прошлого года.

Ранее стало известно, какое будущее может ожидать юань в РФ. По прогнозам доцента кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максима Чиркова, китайская валюта продолжит укреплять свои позиции как минимум в объеме торгов на Мосбирже, если санкционное противостояние с Западом продолжится.

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