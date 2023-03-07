Экономист рассказал о будущем юаня в российской экономике

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Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков рассказал о будущем китайской валюты.

Пекину удалось укрепить свои позиции на мировой арене, поэтому юань может быть самой надежной валютой, сообщает "Радио 1". По словам эксперта, многие банки, на которые наложены санкции, ограничены в операциях с другими валютами, а юань является неплохой альтернативой.

Он подчеркнул, что вкладываться в любую валюту все равно не следует.

"Хранить сбережения в юане, наверное, лучше, чем в валютах недружественных государств, потому что он больше защищен от санкций, но рекомендовать хранить большие суммы в какой-либо валюте: рубль, юань или евро, я бы не стал, потому что сбережения в деньгах должны покрывать потребление физлица на определенный горизонт", – объяснил экономист.

Ранее говорилось, что темпы роста ВВП Китая в 2023 году составят 5%, дефицит бюджета – 3% от ВВП, а инфляция – около 3%. По итогам прошлого года на фоне вспышек ковида и нестабильной обстановки в мире ВВП Китая вырос на 3% по сравнению с 2021 годом. Объем ВВП КНР составил более 121 триллиона юаней.

Объем биржевых операций с китайской валютой составил почти 1,5 трлн рублей в феврале

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