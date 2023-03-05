Темпы роста ВВП Китая в этом году составят 5% – ВСНП

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Темпы роста ВВП Китая в 2023 году составят 5%, дефицит бюджета – 3% от ВВП, а инфляция – около 3%. Об этом говорится в социально-экономическом плане развития КНР, который был опубликован на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сообщает РИА Новости.

Также в документе указано, что по итогам прошлого года на фоне вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной обстановки в мире ВВП Китая вырос на 3% по сравнению с 2021 годом. Подобная статистика оказалась ниже официального прогноза в примерно 5,5%.

Объем ВВП КНР составил более 121 триллиона юаней – почти 18 триллионов долларов.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила о высокой вероятности повышения ключевой ставки в 2023 году. Она отметила, что экономическая ситуация в стране складывается лучше, чем предполагалось в октябре.

До этого Международный валютный фонд улучшил прогноз развития российской экономики, спрогнозировав рост ВВП России на 0,3% в 2023 году и на 2,1% в следующем году.

Новости часа: ВВП России снизился на 2,1% по итогам 2022 года

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