МВФ улучшил прогноз развития российской экономики

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Международный валютный фонд спрогнозировал рост ВВП России на 0,3% в 2023 году и на 2,1% в следующем году. Об этом говорится в январском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

По прогнозам фонда, мировая инфляция в этом году снизится до 6,6%, а в следующем году стоит ожидать ее понижения до 4,3%. Согласно докладу, цена на нефть снизится на 16%, до 81 доллара за баррель, в 2023 году. Как отмечает МВФ, странам Европы будет непросто пополнить запасы природного газа следующей зимой из-за сокращения российских поставок.

Рост ВВП Соединенных Штатов будет составлять до 1,4% в этом году и до 1% в 2024 году, что хуже предыдущего прогноза фонда. Вместе с тем в МВФ улучшили прогноз по ВВП Китая, в этом году ожидается его рост до 5,2%.

В целом в подавляющем большинстве стран с развитой экономикой ожидается снижение темпов роста ВВП.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика начнет расти к концу 2023 года и продолжит свой рост в 2024-м. По ее словам, самыми главными факторами риска для мировой экономики остаются конфликт на Украине и ограничения в Китае для борьбы с COVID-19.

В первой половине января президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика, а также финансовые и банковские сферы государства пребывают в стабильном состоянии.



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