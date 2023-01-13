Мировая экономика будет расти в 2024 году – глава МВФ

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Мировая экономика начнет расти к концу 2023 года и продолжит свой рост в 2024-м. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Мы увидим к концу 2023 года, надеюсь, смену тренда на траекторию роста в 2024 году", – приводит ее слова New York Times.

Георгиева считает, что 2023 год все же будет тяжелым, а глобальная экономика останется в хрупком состоянии. Кроме того, директор МВФ считает, что период высокой инфляции все еще не завершен.

По ее словам, основными факторами риска для мировой экономики остаются конфликт на Украине и ограничения в Китае для борьбы с COVID-19.

Георгиева также отметила, что экономику США в следующем году ожидает незначительное снижение или мягкая рецессия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика РФ находится в стабильном состоянии. Глава государства заявил, что подобная динамика будет сохраняться и в текущем году.

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