Глава МВФ предрекла рецессию и "суровую зиму" в Европе из-за конфликта на Украине

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Страны Европы, пытающиеся достигнуть независимости от российского топлива, ждет "суровая зима" в этом и следующем годах. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CBS.

"Мы смотрим на реакцию Европы на энергетический шок и видим, что Европа реально движется к независимости от поставок России. Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее", – заявила она.

По словам директора МВФ, страны Евросоюза серьезно пострадали из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине.

Георгиева выразила надежду, что Европа обязательно получит независимость от российских поставок энергоресурсов. Однако, по мнению директора МВФ, в следующем году половина Европейского союза будет в рецессии.

Ранее британская газета Financial Times представила прогноз мировых событий на 2023 год, среди которых прогнозируется вероятность отключения электроэнергии в Европе из-за энергетического кризиса. Аналитики издания отметили, что наиболее вероятными блэкауты в Европе будут в следующем году.

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