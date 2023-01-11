Путин заявил, что экономика РФ находится в стабильном состоянии

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Российская экономика, а также финансовые и банковские сферы государства пребывают в стабильном состоянии. Об этом заявил Владимир Путин в ходе первого в этом году собрания с представителями правительства.

Глава государства выразил надежду, что подобная динамика будет сохраняться и в текущем году.

"Мы можем уверенно констатировать, что финансовая, банковская системы страны, экономика в целом находятся в стабильном состоянии, активно развиваются. У нас есть все основания полагать, что такие темпы будут сохранены и в 2023 году", – цитирует Путина РИА Новости.

Накануне руководитель Минфина Антон Силуанов во время собрания правительства заявил, что дефицит бюджета РФ в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей.

По его словам, в целом количество доходов оценивается в 28 триллионов рублей, что на 2,8 триллиона больше, чем изначально было запланировано.

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