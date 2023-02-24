Экономика РФ проявила удивительную стойкость в условиях санкций – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российская экономика проявила удивительную стойкость на фоне санкционной политики Запада. Об этом сообщает издание Challenges.

"Все аналитики, предсказывавшие спад российской экономики на уровне не менее 8%, допустили огромную ошибку в собственных оценках", – следует из материала издания.

В статье отмечается, что ВВП в России не превысил 2,2%, в 2023 году увеличится на 2,2%, в 2024 – на 2,3%. Между тем на Украине ВВП сократился на 34,9%.

Достижениями России французские журналисты назвали рост производства военной техники и развитие сельскохозяйственной отрасли. Удержать экономику на достойном уровне, отмечается в материале, РФ удалось с помощью поддержки правительством промышленности, а также действий Центробанка по спасению рубля.

До этого о неэффективности антироссийских санкций сообщили в США. В Центре стратегических и международных исследований (ЦСМИ) считают, что санкции оказали меньший сокрушительный эффект на экономику РФ, чем ожидалось. Причиной тому эксперты назвали продолжение экспорта РФ энергоносителей.



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