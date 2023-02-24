Стратегическое превосходство позволит России победить Запад на Украине – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Президент России Владимир Путин принял верные стратегические и экономические решения, чтобы противостоять вторжению Запада. Таким мнением поделился обозреватель Ильяс Фархат в статье ливанского издания Al Mayadeen.

Фархат считает, что Запад надеялся на крах экономики России и проводил информационную войну против страны.

"Однако Путин умело использовал энергоресурсы, особенно газ, для стабилизации ситуации и российского рубля. Уровень патриотизма в стране значительно вырос", – написал обозреватель.

Он отметил, что Россия уже дважды отражала вторжения со стороны Запада: со стороны Наполеона и Гитлера. И оба нападения из-за стратегического превосходства Москвы окончились неудачей, считает Фархат.

По его мнению, стратегическое превосходство позволит России одержать верх над Западом на поле боя на Украине и на этот раз. Кроме того, обозреватель обратил внимание на то, что западные СМИ скрывают тот факт, что сильнее всего Украина пострадала именно из-за поставок вооружения со стороны Запада.

Фархат считает, что урегулирование конфликта может произойти в случае истощения Украины и стран Запада во главе с США. Однако для этого, пишет обозреватель, боевые действия должны продолжаться.

Ранее президент США Джо Байден, выступив с речью в Варшаве, заявил, что Россия не сможет одержать победу в конфликте на Украине. При этом американский президент также заявил, что Запад не планирует нападать на Россию.

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