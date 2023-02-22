Байден заявил, что Россия не сможет победить в конфликте на Украине

Фото: AP/TAСС/Alastair Grant

Президент США Джозеф Байден, выступив с речью в Варшаве, заявил, что Россия никогда не сможет одержать победу в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Россия никогда не победит Украину. Никогда", – заявил Байден.

В ходе речи американский президент также заявлял, что Запад не планирует нападать на Россию. Кроме того, Байден оспорил заявление президента России Владимира Путина о вынужденности специальной операции на Украине и сказал, что желающие жить в мире россияне не являются Западу врагами.

Путин в ходе послания парламенту назвал Украину порабощенной Западом. По словам президента РФ, западные государства готовили Киев к большой войне, поставляя вооружение и натаскивая офицеров украинских нацбатальонов.

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