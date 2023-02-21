Спецоперация РФ стала испытанием для США, НАТО и Европы – Байден

Фото: Минобороны РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден признался, что спецоперация РФ на Украине стала испытанием для Запада и Европы.

Американский лидер считает, что с испытанием столкнулись европейские страны, а также США и НАТО.

"Все демократии подверглись испытанию", – приводит ТАСС его слова.

Однако Байден обратил внимание на то, что события прошлого года привели к объединению Вашингтона и его союзников. По его мнению, они доказали, что способны противостоять РФ.

"Вопросы, с которыми мы столкнулись, были настолько же просты, насколько и глубоки. Мы ответим или отвернемся? Мы будем сильны или слабы?" – подчеркнул он.

Лидер США отметил, что ответы на эти вопросы были даны. Также были проявлены сила и единство, резюмировал он.

Ранее администрация Байдена потребовала от президента Украины Владимира Зеленского активизации действий на поле боя.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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