Эксперт рассказал о главном факторе, который помог спасти экономику РФ от падения

Фото: depositphotos/valphoto

Экономист Дмитрий Прокофьев оценил слова Владимира Путина о том, что Россия ни у кого не просила средств в долг и является самодостаточным государством. По словам эксперта, экономика РФ не рухнула в связи с большими доходами от экспорта сырья в сочетании с сильным падением импорта.

Он добавил, что после получения данного баланса в российском бюджете осталось 227 миллиардов долларов. При этом в настоящее время наблюдается снижение цен на нефть. Бюджет РФ больше не получает от этого сырья тех доходов, которые были раньше. Вместе с этим правительство нарастило расходы, отметил эксперт.

"Вчера в оценках Росстата было зафиксировано уникальное расхождение между объемом потраченных денег и стоимостью произведенных товаров, 3,5 триллиона рублей. Деньги ушли, но товары пока на них не сделаны. Такого разрыва не было последние 20 лет", – отметил Прокофьев в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Он добавил, что деньги все еще находятся в системе, однако их предстоит правильно распределить. По словам эксперта, российский Центробанк не допустил банковской паники. При этом решающим фактором, который смог удержать экономику, стало то, что граждане оставили свои средства в банках. Это порядка 40 триллионов рублей, заявил Прокофьев.

Ранее Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию, призвал предпринимателей работать на благо России. Глава государства отметил, что у каждого есть право выбора, в том числе и жить за границей.

Однако представителям российского бизнеса следует осознавать, что их там будут считать второсортными чужаками.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!