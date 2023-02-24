В США заявили о неэффективности антироссийских санкций

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Прогнозы о степени влияния санкций стран Запада на экономику России не подтвердились, ограничения не смогли нанести стране сокрушительного удара. К такому выводу пришли в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (ЦСМИ).

"Хотя меры в экономической сфере медленно истощают российскую экономику, они вряд ли нанесут сокрушительный удар. Их последствия в первоначальных прогнозах были преувеличены", – приводит выдержку из документа ТАСС.

В ЦСМИ считают, что санкции Запада причинили меньший ущерб, чем это было спрогнозировано и называют одной из причин продолжающийся Россией экспорт энергоносителей.

"Эффективность западных мер была ограничена <...> умелыми ответными мерами, особенно со стороны ЦБ РФ, и способностью России экспортировать ключевые товары, особенно нефть и природный газ", – пишут эксперты ЦСМИ.

По их оценке, российская экономика не получила и не получит "сокрушительного удара". В ЦСМИ подчеркивают, что финансовый сектор России стабилизировался, а импорт к концу 2022 года за счет переориентации с Европы на другие страны восстановился практически до уровня, предшествующего началу спецоперации.

Эксперты также указывают, что по их оценке, промышленный сектор России ослаб, инфляция усилилась, а уровень реальной заработной платы упал. По их мнению, последствия санкций не окажут такого влияния на конфликт, как непосредственно результаты боевых действий.

Кроме того, эксперты центра заявляют, что возможное введение сопоставимых санкций в отношении Китая в случае возникновения конфликта из-за Тайваня будет гораздо более затруднительным и разрушительным для мировой экономики.

Ранее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон объявит о новых антироссийских санкциях 24 февраля. Ограничительные меры коснутся российских банков и некоторых китайских компаний.

ЕС может включить в пакет антироссийских санкций два банка и две страховые компании

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