20:10Политика
США введут санкции против РФ и ряда китайских компаний 24 февраля – Нуланд
Фото: depositphotos/izanbar
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон объявит о новых антироссийских санкциях 24 февраля. По ее словам, ограничительные меры коснутся российских банков и некоторых китайских компаний. Об этом пишет Washington Post.
"Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций", – уточнила она.
Нуланд обратила внимание на то, что о санкционных мерах объявят и другие страны "Большой семерки".
Она предупредила, что новые санкции будут введены против большого количества кредитных организаций РФ.
Ранее сообщалось, что очередные антироссийские санкции США затронут порядка 200 юридических и физических лиц, в том числе чиновников и членов их семей.
Отмечалось, что под ограничения американского Минфина подпадут компании военно-промышленного комплекса и предприятия, которые якобы задействованы в обходе санкций.
ЕС может включить в пакет антироссийских санкций два банка и две страховые компании
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