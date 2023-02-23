США введут санкции против РФ и ряда китайских компаний 24 февраля – Нуланд

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Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон объявит о новых антироссийских санкциях 24 февраля. По ее словам, ограничительные меры коснутся российских банков и некоторых китайских компаний. Об этом пишет Washington Post.

"Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций", – уточнила она.

Нуланд обратила внимание на то, что о санкционных мерах объявят и другие страны "Большой семерки".

Она предупредила, что новые санкции будут введены против большого количества кредитных организаций РФ.

Ранее сообщалось, что очередные антироссийские санкции США затронут порядка 200 юридических и физических лиц, в том числе чиновников и членов их семей.

Отмечалось, что под ограничения американского Минфина подпадут компании военно-промышленного комплекса и предприятия, которые якобы задействованы в обходе санкций.



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