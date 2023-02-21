Новые санкции США против РФ затронут 200 физических и юридических лиц – СМИ

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Новые антироссийские санкции США затронут порядка 200 юридических и физических лиц, в том числе чиновников и членов их семей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Также, по информации издания, под ограничения Минфина США подпадут компании военно-промышленного комплекса и предприятия, которые якобы задействованы в обходе санкций.

"Новые санкции вводятся в связи с тем, что Вашингтон и его союзники, особенно в Европе, ищут новые способы лишить Москву доступа к важнейшим материалам, предназначенным для укрепления ее оборонного и технологического секторов", – отметила газета, уточнив, что санкции ожидаются на этой неделе.

О том, что США и союзники введут против России новые санкции, ранее объявил американский лидер Джо Байден во время своего выступления в Польше.

"Мы продолжаем поддерживать самый масштабный в истории санкционный режим, который действовал против какой-либо страны", – заявил президент США.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что десятый пакет антироссийских санкций вступит в силу к 24 февраля.



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