21 февраля, 21:52Политика
Новые санкции США против РФ затронут 200 физических и юридических лиц – СМИ
Фото: depositphotos/etienjones
Новые антироссийские санкции США затронут порядка 200 юридических и физических лиц, в том числе чиновников и членов их семей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Также, по информации издания, под ограничения Минфина США подпадут компании военно-промышленного комплекса и предприятия, которые якобы задействованы в обходе санкций.
"Новые санкции вводятся в связи с тем, что Вашингтон и его союзники, особенно в Европе, ищут новые способы лишить Москву доступа к важнейшим материалам, предназначенным для укрепления ее оборонного и технологического секторов", – отметила газета, уточнив, что санкции ожидаются на этой неделе.
О том, что США и союзники введут против России новые санкции, ранее объявил американский лидер Джо Байден во время своего выступления в Польше.
"Мы продолжаем поддерживать самый масштабный в истории санкционный режим, который действовал против какой-либо страны", – заявил президент США.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что десятый пакет антироссийских санкций вступит в силу к 24 февраля.
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