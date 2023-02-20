Боррель заверил, что 10-й пакет санкций против РФ вступит в силу к 24 февраля

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что десятый пакет антироссийских санкций вступит в силу к 24 февраля.

"Мы находимся на пути одобрения санкций. Они будут одобрены в ближайшие часы или дни, до 24 февраля в любом случае. Препятствия, которые остаются, будут преодолены. Это приверженность министров. Я уверен, что мы введем санкции до конца недели", – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции против российской атомной отрасли.

По словам главы гендиректора ЕК по энергетике Дитте Юль Йоргенсен, несколько европейских государств выступили против включения атомной энергетики в десятый пакет санкций ЕС, поскольку они сильно зависимы от "Росатома".

До этого стало известно, что в десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза войдут торговые ограничения объемом в 11 миллиардов евро.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕК также предлагает распространить санкции на электронные компоненты, используемые в российских дронах, ракетах и вертолетах.



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