Курс евро в ходе торгов превысил 84 рубля впервые с 20 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов поднялся выше 84 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Последний раз подобный показатель фиксировали 20 апреля 2022 года. На 15:28 по московскому времени курс вырос на 0,24%, до 84,005 рубля. Уже к 15:32 он дошел до показателя в 0,31% и остановился на уровне 84,06 рубля.

В этот же период курс доллара снизился до 77,11 рубля.

Между тем обозреватель Фарид Закария выразил мнение, согласно которому Соединенные Штаты столкнутся с огромным экономическим кризисом, если американская валюта перестанет доминировать на международном рынке.

Эксперт назвал причину ослабления доллара. По словам Закария, на это повлиял курс России и Китая на ускорение усилий по диверсификации и уход от американской валюты в связи с противостоянием на Украине. Вместе с этим на показатель влияет в том числе враждебный настрой США к КНР.

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