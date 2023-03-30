15:32Экономика
Курс евро в ходе торгов превысил 84 рубля впервые с 20 апреля
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро в ходе торгов поднялся выше 84 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
Последний раз подобный показатель фиксировали 20 апреля 2022 года. На 15:28 по московскому времени курс вырос на 0,24%, до 84,005 рубля. Уже к 15:32 он дошел до показателя в 0,31% и остановился на уровне 84,06 рубля.
В этот же период курс доллара снизился до 77,11 рубля.
Между тем обозреватель Фарид Закария выразил мнение, согласно которому Соединенные Штаты столкнутся с огромным экономическим кризисом, если американская валюта перестанет доминировать на международном рынке.
Эксперт назвал причину ослабления доллара. По словам Закария, на это повлиял курс России и Китая на ускорение усилий по диверсификации и уход от американской валюты в связи с противостоянием на Украине. Вместе с этим на показатель влияет в том числе враждебный настрой США к КНР.
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