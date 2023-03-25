Путин заявил, что США, ограничивая использование доллара, "пилят сук, котором сидят"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин, комментируя ограничение на использование доллара, заявил, что США "сами пилят сук, на котором сидят".

"Это они сами пилят сук, на котором сидят. Я уже об этом много раз говорил. Ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений политического характера, они сами себе наносят ущерб", – заявил президент в эфире телеканала "Россия 24".

Российский лидер также сопоставил подобные действия Штатов с "выстрелом самим себе в ногу".

До этого директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович сообщил, что оптимальным курсом доллара для РФ в апреле будет показатель на уровне 74–76 рублей. Подобные значения, по его словам, устроят экономических агентов.

Особенно важной экономист счел стабильность доллара. Это позволит РФ сохранить оптимальные взаимоотношения с поставщиками, а также в сфере реализации продукции, считает он.



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