23 марта, 20:42Экономика
ЦБ РФ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов еще на полгода
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центральный банк России принял решение о продлении ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных государств с брокерских счетов, а также доверительных управляющих. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Такие операции Банк России приостанавливает с 1 апреля 2023 года еще на шесть месяцев", – уточнила пресс-служба ЦБ.
Ограничение затрагивает переводы с открытых у брокеров и доверительных управляющих счетов физических и юридических лиц. Оно вступило в силу 1 апреля прошлого года.
Регулятор объяснил, что такое решение приняли для поддержания финансовой стабильности в стране.
До этого ЦБ РФ продлил до 9 сентября текущего года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Однако сохранил все действующие лимиты на выдачу средств гражданам и юридическим лицам.
Для банков также продлили на полгода запрет взимать с граждан комиссию при выдаче средств со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки можно будет получить в рублях.
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