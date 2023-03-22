"Тинькофф Банк" приостановил переводы в долларах и евро в четыре страны

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"Тинькофф Банк" приостановил переводы в долларах и евро в Монголию, Сербию, Боснию и Герцеговину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на операторов поддержки банка.

"Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы в некоторых валютах и в некоторые банки. Для каждой валюты и банка может быть свой корреспондент, в зависимости от ситуации", – заявил оператор.

В службе поддержки подчеркнули, что сейчас в Монголию, Сербию и Боснию можно отправлять переводы только в юанях.



В пресс-службе банка "Тинькофф" заявили, что возможность осуществлять переводы в указанные страны сохраняется, но не уточнили, в какой именно валюте. Они добавили, что в ближайшее время обновят информацию на сайте.

Ранее банк "Тинькофф" перестал производить денежные переводы в Турцию. Служба поддержки кредитной организации отмечала, что из-за введенных санкций переводы замораживаются банком-контрагентом.

Также были введены ограничения на переводы в Грузию. Как заявлял оператор call-центра, это временная мера. Он добавил, что клиенты банка могут совершать переводы в долларах в Киргизию, Узбекистан, Казахстан, Армению и Таджикистан. Осуществлять переводы в евро можно в Китай и Узбекистан, в рублях – в Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, в юанях – в Гонконг и Китай, в лирах – в Турцию, в драмах – в Армению, в тенге – в Казахстан и в белорусских рублях – в Белоруссию.

"Тинькофф Банк" подпал под санкции Евросоюза 25 февраля. Организацию включили в десятый пакет антироссийских санкций.



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