"Тинькофф" перестал проводить переводы в Турцию

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Российский банк "Тинькофф" после введенных против него санкций перестал производить денежные переводы в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу поддержки кредитной организации.

"К сожалению, не можем отправить перевод в данную страну. Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы", – говорится в сообщении.

Ранее в службе поддержки "Тинькофф" заявили, что ограничения на совершение валютных переводов в Грузию через кредитную организацию являются временными. Сейчас клиенты банка могут проводить переводы в долларах в Киргизию, Узбекистан, Казахстан, Армению и Таджикистан, в евро – в Китай и Узбекистан, в рублях – в Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан.

"Тинькофф Банк" подпал под санкции Евросоюза 25 февраля. Организацию включили в десятый пакет антироссийских санкций.

ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкций

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