Тиньков попросил МИД Великобритании снять с него санкции – СМИ

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Серийный предприниматель, экс-владелец "Тинькофф Банка" Олег Тиньков обратился в британский МИД с просьбой исключить его из санкционного списка Королевства, сообщает агентство Bloomberg.

"Снятие с меня санкций было бы справедливым", – приводятся его слова в сообщении.

В министерстве не стали комментировать данное заявление, отметив, что у подпавших под рестрикции физ- и юрлиц есть право оспорить принятое решение юридическим путем.

В конце октября Тиньков сообщил о своем решении отказаться от российского гражданства. Соответствующий документ о выходе из гражданства, который датируется 26 октября, он опубликовал в социальных сетях. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данное решение. По его словам, фактически Тиньков не является "участником предпринимательской жизни" России, так как у него здесь практически не осталось бизнеса.



Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства

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