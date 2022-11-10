"Тинькофф Банк" смог выкупить у Олега Тинькова бренд организации

Фото: depositphotos/potatushkina.gmail.com

"Тинькофф Банк" смог выкупить у Олега Тинькова бренд кредитной организации, заплатив достаточно большую сумму, передает ТАСС со ссылкой на председателя правления банка Станислава Близнюка.

"Бренд принадлежит банку, и в свое время за это имя банк заплатил достаточно большую сумму", – отметил он.

Председатель правления добавил, что структуру ждет ребрендинг. Однако в настоящее время нет информации о конкретных изменениях в ходе него.

"Ребрендинг планируем, что-то сделаем, но какие элементы будут меняться – это вопрос дискуссионный", – заключил Близнюк.

В конце октября бывший владелец "Тинькофф Банка" Олег Тиньков сообщил, что отказался от гражданства РФ. В свою очередь, в Совфеде заявили, что акционерам банка теперь необходимо переименовать структуру.

Позднее стало известно, что Олег Тиньков начал процесс отзыва бренда "Тинькофф" из кредитной организации. В самом же банке указали, что все права на бренд принадлежат непосредственно организации.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!