"Тинькофф" временно ограничил валютные переводы в Грузию

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Ограничение на совершение валютных переводов в Грузию через банк "Тинькофф" является временным. Об этом РИА Новости сообщили в службе поддержки кредитной организации.

"Это связано с тем, что наш банк-корреспондент перестал обрабатывать переводы в Грузию", – сообщил оператор call-центра.

В службе поддержки пояснили, что в настоящее время клиенты банка могут совершать переводы в долларах в Киргизию, Узбекистан, Казахстан, Армению и Таджикистан. Осуществлять переводы в евро можно в Китай и Узбекистан, в рублях – в Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, в юанях – в Гонконг и Китай, в лирах – в Турцию, в драмах – в Армению, в тенге – в Казахстан и в белорусских рублях – в Белоруссию.

Переводы в долларах в Монголию, Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Казахстан возможны лишь в ограниченное число банков. Переводить валюту в некоторые банки Китая можно только юридическим и третьим лицам.

На прошлой неделе "Тинькофф Банк" подпал под санкции Евросоюза. Банковскую организацию включили в десятый пакет антироссийских санкций.

В документе говорилось, что "Тинькофф" и другие перечисленные банки осуществляют деятельность по обеспечению доходами российского правительства.



ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкций

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