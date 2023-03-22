Райффайзенбанк повысит минимальную сумму валютных переводов для юрлиц

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Райффайзенбанк с 3 апреля 2023 года повысит минимальную сумму переводов для юридических лиц в долларах, евро и юанях. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе банковской организации.

"С 3 апреля 2023 года минимальная сумма исходящего платежа в долларах США, евро и юанях для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, составит 50 тысяч долларов США, 50 тысяч евро и 100 тысяч китайских юаней", – следует из сообщения.

В пресс-службе банка объяснили подобное решение усилением требований к процедурам мониторинга и осуществления платежей на стороне банков-корреспондентов, которые проводят расчет в указанных валютах.

До введения минимального потолка юрлица, индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, могли совершать исходящие платежи в валюте на суммы от 15 тысяч долларов. Платежи на суммы выше порога, а также расчеты в других валютах проводились без ограничений по сумме.

Ранее Центробанк РФ продлил до 9 сентября текущего года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. При этом лимиты, действующие на выдачу средств гражданам и юридическим лицам, будут сохранены.

Продление ограничений в ЦБ объяснили санкциями, действующими в отношении России.



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