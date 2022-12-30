Переводы россиян за рубеж в III квартале составили рекордные 1,5 триллиона рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне в третьем квартале текущего года перевели на депозиты за рубежом почти 1,5 триллиона рублей, сообщает РИА Новости. Это максимальное значение за все время публикации этих данных Центробанком.

По итогам третьего квартала такой показатель составил 1,47 триллиона рублей, превысив первый и второй кварталы вместе взятые – 543,4 и 550,7 миллиарда рублей соответственно. В сравнении с третьим кварталом 2021 года произошло увеличение в 26 раз.

Отмечается, что темпы роста депозитов россиян в зарубежных банках ускоряются с третьего квартала прошлого года.

Ранее Владимир Путин разрешил российским банкам, чьи зарубежные счета в иностранной валюте были заморожены, приостанавливать выполнение операций с бизнесом в этой валюте.

Другим указом президент предоставил Банку России право определять максимальные размеры комиссии, взимаемой российскими банками за валютные переводы, если против них были введены санкции. Кроме того, регулятор сможет устанавливать надбавки к коэффициентам риска в зависимости от достаточности у заемщика выручки для исполнения своих обязательств.



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