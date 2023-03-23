Экономист назвал оптимальный курс доллара для российской экономики в апреле

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В апреле курс доллара будет находиться в диапазоне 74–76 рублей, что в целом устраивает экономических агентов, бюджет и население. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.

В четверг, 23 марта, на открытии торгов на Московской бирже курс доллара составил 76,78 рубля. Евро торговался на уровне 83,55 рубля.

По мнению Остапковича, в апреле курс доллара существенно не изменится. "Никаких взрывов я не ожидаю. Где-то в середине апреля будут налоговые расчеты экономических агентов. В это время американская валюта обычно немного падает, потому что доллары продают", – пояснил эксперт.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Может быть, доллар с 76 сойдет на 75–74 рубля. Но центральный тренд доллара будет 74–76 рублей. Я думаю, такой курс продержится весь апрель, если, конечно, не прилетят какие-то неприятные новости, которые все время кружатся вокруг мировой экономики.

Специалист считает, что такой курс в целом устраивает всех: и экономических агентов, и бюджет. Кроме того, несильно бьет по населению.

"Главное, чтобы курс стоял на месте. Пускай он будет высокий или низкий, но постоянный. Это главное для экономических агентов – чтобы курс не прыгал и были нормальные взаимоотношения с поставщиками, а также с реализацией продукции", – заключил Остапкович.

Ранее финансовой системе США в нынешнем ее виде предрекли неизбежный крах. Об этом заявил американский политолог Джон Вароли. Власти США пытаются предотвратить в стране панику, убедив население, что "кусок бумаги, называемый долларом, чего-то стоит", полагает он.



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