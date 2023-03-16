Экономист перечислила правила, которые приведут человека к богатству

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Экономист, эксперт по личным финансам и специалист Национального центра финансовой грамотности Ольга Чурилова объяснила, что отсутствие финансовой грамотности и неправильное распределение бюджета приводит к бедности. Об этом сообщает "Радио 1".

"В чем отличие богатого папы от бедного: различие в том, что бедный человек не понимает, что ему нужно, к чему он идет, поэтом у него нет мотивации заниматься своими финансами. Богатый человек всегда знает к чему он идет и из этого идет желание управлять своим денежным трафиком, который к нему заходит. То есть, он правильно распределяет финансы", – рассказала она.

Экономист отметила, что бедные люди плохо знакомы с финансовой грамотностью. Если они будут получать доход в 2–3 раза выше, чем у них был до этого, то расходы увеличатся.

Чурилова подчеркнула, что нужно попробовать придерживаться правил богатых людей. Первое, с чего надо начать, это с формирования навыка управления финансами без изменения доходов и без ожиданий увеличения зарплаты.



"Первое, что можно сделать – это начать вести учет доходов и расходов, и не просто вести, а обозначить четкую цель действий. В ходе контроля, вы должны обозначить свои черные дыры. Черные дыры – это поиск сфер, куда уходит большая часть денег на эмоциональной основе", – заявила она.

Эксперт уверяет, что через две недели человек увидит, куда именно уходит 25–30% всей зарплаты. Она предлагает эту часть откладывать или попробовать инвестировать,

Второе, что человек должен сделать – найти стимул для своего богатства.

"Например, если не покупать кофе, а вкладывать в счет, то в конце месяца вы накопите немаленькую сумму. Тут вопрос в том, что для вас важнее: мимолетная радость от маленькой покупки или долгожданная дорогая покупка в конце месяца", – сказала она.

Чурилова советует придерживаться третьего правила – принципа обнуления. В него входит возможность ежедневного пополнения счета любыми суммами.

Эксперт напомнила, что многие не обращают внимание на то, сколько денег может принести банк. Четвертое правило – это использование карт с кэшбеком.

"Мысли о том, зачем мне эти 100 рублей, но при этом эти деньги вам прилетели просто так и вы можете их вложить на счет. В конце года у вас может накопиться относительно небольшая сумма, но ей все же можно оплатить некоторые годовые расходы, например ОСАГО или налоги", – отметила она.

И последнее, о чем должен помнить будущий богатый человек, это о формуле "результат = дисциплина + система". Экономист подчеркнула, что формула подразумевает под собой оптимизацию бюджета.

"Будьте дисциплинированы и соблюдайте систему, и вы сами увидите, как разбогатеете", – резюмировала Чурилова.

Ранее экономист Денис Ракша дал комментарий данным Росстата, согласно которым уровень россиян с доходами ниже границы бедности в 2022 году составил 15,3 миллиона человек. Он отметил, что если в 2023 году будут действовать некоторые тренды, то количество бедных в стране сократится.



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