В США выкупили активы обанкротившегося Silicon Valley Bank

Фото: ТАСС/Zuma/Michael Ho Wai Lee

Банковский холдинг First Citizens Bank&Trust Company выкупит все вклады и кредиты американского банка Silicon Valley Bank (SVB), объявившего о банкротстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федеральной корпорации страхования вкладов США.

В сообщении указано, что SVB в марте 2023 года создал еще один банк – Silicon Valley Bridge Bank, который является "промежуточным банком" и занимается защитой вкладчиков. Отмечается, что 27 марта 17 отделений будут открыты как собственность холдинга.

"Клиенты Silicon Valley Bridge Bank должны продолжать пользоваться своим текущим отделением до получения уведомления First Citizens Bank&Trust Company о завершении изменений в системах, что позволит осуществлять полное банковское обслуживание во всех остальных отделениях", – отметили в ведомстве.

В корпорации добавили, что вкладчики автоматически перейдут банку-покупателю, а все вклады будут застрахованы в пределах лимита.

Регулятор указал, что в ходе сделки, прошедшей 26 марта, холдингу удалось приобрести активы Silicon Valley Bridge Bank на 72 миллиарда долларов со скидкой в 16,5 миллиарда долларов. Активы еще на 90 миллиардов долларов, находящихся в ценных бумагах и других активах, останутся под управлением FDIC.

"Кроме того, FDIC получила права на увеличение стоимости собственных акций в First Citizens BancShares <...> потенциальной стоимостью до 500 миллионов долларов", – резюмировало ведомство.

Ранее экономисты сообщали, что в США часть банков могут повторить участь обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB). В связи со снижением стоимости его активов и последующим увеличением ставок встревоженные клиенты стали снимать незастрахованные депозиты. Специалисты спрогнозировали, что аналогичный сценарий может ждать еще 186 американских банков в случае снятия средств незастрахованными вкладчиками.

Один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился всего за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса в 2008 году.



"Деньги 24": банкротство американских банков

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