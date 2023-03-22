Экс-банкир Lehman Brothers заявил, что риск рецессии в экономике США неизбежен

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Рецессия в США неизбежна, в ближайшие два месяца стоит ожидать резкого снижения экономической активности и ВВП. С таким заявлением выступил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.

"Вероятность рецессии сейчас, по моему мнению, является бесспорной", – приводит его слова РИА Новости.

Макдональд работал в обанкротившемся Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и сообщил о том, что ожидает в этом году на фоне банкротства банков в США похожей ситуации.

Он заявил, что ожидает в последующие месяц или два резкое сокращение экономической активности и ВВП, а также высокий темп сокращения рабочих мест. По его словам, в системе происходит утрата доверия со стороны инвесторов, которые переживают потери из-за банков США и Европы.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился всего за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса в 2008 году.

Вскоре после этого в США также закрыли Signature Bank из-за системных рисков. Тем не менее уточнялось, что каждый вкладчик этого банка будет иметь полный доступ к своим вкладам.

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