Банковская система России оказалась устойчивее западной – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российские банки оказались более надежными, чем западные кредитные организации, столкнувшиеся с кризисом. Об этом написал колумнист Кеннет Рапоза в статье для Forbes.

Он подчеркнул, что несмотря на западные санкции, которые должны были разрушить финансовую систему России, в стране не произошло банковского кризиса. Рапоза пишет, что в России "с ухмылкой" наблюдают за банкротством Silicon Valley Bank в США и падением Credit Suisse в Швейцарии.

Журналист считает, что банковская система России показала большую устойчивость, чем западная, благодаря действиям Центрального банка во главе с Эльвирой Набиуллиной. Он заявил, что регулятор еще до введения санкций Запада заранее устранил "слабые звенья" в отрасли и укрепил финансовые позиции страны.

Рапоза резюмирует, что рубль укрепился, а в банках России не наблюдаются очереди граждан, которые пытаются обналичить свои накопления.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился всего за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса в 2008 году.

Вскоре после этого в США также закрыли Signature Bank из-за системных рисков. Тем не менее уточнялось, что каждый вкладчик этого банка будет иметь полный доступ к своим вкладам.

Вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил, что рецессия в США неизбежна.

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