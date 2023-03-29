Американский журналист предрек крах экономики США из-за ослабления доллара

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США столкнутся с невиданных масштабов экономическим кризисом, когда доллар перестанет доминировать на международном рынке. Таким мнением поделился обозреватель Фарид Закария в эфире телеканала CNN. Отрывок передачи журналист опубликовал в Twitter.

Причиной ослабления доллара, по мнению обозревателя, является курс России и Китая на ускорение усилий по диверсификации и уход от американской валюты на фоне конфликта на Украине и все более конфронтационного подхода Вашингтона к Пекину.

Закария заявил, что американским гражданам следует начать беспокоиться, поскольку власти США не собираются отказываться от дурных геополитических привычек с америкоцентричным представлением о мире.

По его словам, Вашингтон привык нераздумчиво распоряжаться деньгами, не заботясь о росте дефицита. Так, госдолг страны за последние 20 лет вырос почти в пять раз, напомнил обозреватель.

Ранее член палаты представителей США, республиканец Тейлор Грин заявила, что решение Белого дома развязать против России опосредованную войну приведет к тому, что юань вытеснит доллар.

До этого СМИ сообщали, что в Соединенных Штатах почти 200 банков может настигнуть участь обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) в случае снятия средств незастрахованными вкладчиками.

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