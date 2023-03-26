В США испугались за судьбу доллара после слов Путина

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Решение Белого дома развязать против России опосредованную войну приведет к тому, что юань вытеснит доллар. Об этом заявила член палаты представителей, республиканец Тейлор Грин.

"Я предуприждала, что юань вытеснит доллар еще год назад, когда Вашингтон решил развязать прокси-войну с Россией на территории Украины, и теперь это происходит", – написала она в Twitter, прикрепив к публикации отрывок из интервью Путина телеканалу "Россия 24".

По мнению политика, крах доллара ввергнет США в небывалые экономические проблемы, страна никогда не оправится, а винить будет некого, кроме американских милитаристов. Чтобы этого не допустить, необходимо закончить прокси-войну с РФ, считает Грин.

Накануне Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24" заявил, что Москва никак не пытается повлиять на доллар, переходя на расчеты в юанях. Более того, по его словам, РФ готова пользоваться долларом, однако ей этого делать не дают.

До этого, в ходе российско-китайских переговоров в Москве, Путин заявил, что взаиморасчеты между двумя странами в национальных валютах необходимо поощрять. Он также добавил, что Россия готова использовать юань и в торговле с другими странами.



Путин заявил о готовности РФ перейти на юани в торговле с другими странами

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