26 марта, 23:09Политика
В США испугались за судьбу доллара после слов Путина
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Решение Белого дома развязать против России опосредованную войну приведет к тому, что юань вытеснит доллар. Об этом заявила член палаты представителей, республиканец Тейлор Грин.
"Я предуприждала, что юань вытеснит доллар еще год назад, когда Вашингтон решил развязать прокси-войну с Россией на территории Украины, и теперь это происходит", – написала она в Twitter, прикрепив к публикации отрывок из интервью Путина телеканалу "Россия 24".
По мнению политика, крах доллара ввергнет США в небывалые экономические проблемы, страна никогда не оправится, а винить будет некого, кроме американских милитаристов. Чтобы этого не допустить, необходимо закончить прокси-войну с РФ, считает Грин.
Накануне Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24" заявил, что Москва никак не пытается повлиять на доллар, переходя на расчеты в юанях. Более того, по его словам, РФ готова пользоваться долларом, однако ей этого делать не дают.
До этого, в ходе российско-китайских переговоров в Москве, Путин заявил, что взаиморасчеты между двумя странами в национальных валютах необходимо поощрять. Он также добавил, что Россия готова использовать юань и в торговле с другими странами.
Путин заявил о готовности РФ перейти на юани в торговле с другими странами
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!