Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав

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Отношения Китая и России стали более крепкими и устойчивыми за прошедшие десять лет и демонстрируют пример отношения между двумя великими державами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Наши отношения стали более крепкими, зрелыми, устойчивыми. Вместе мы показали образцовый пример отношений между великими державами", – приводит его слова РИА Новости.

Си Цзиньпин в ходе торжественного ужина, который прошел после переговоров в Кремле, напомнил, что он совершил свой визит в качестве китайского лидера еще в 2013 году.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. В тот же день главы стран провели неформальную беседу в режиме тет-а-тет, на которой обсудили дальнейшее развитие партнерских отношений и китайский план урегулирования конфликта на Украине.

По результатам встречи 21 марта Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.

В честь визита Си Цзиньпина в Россию дают государственный обед в Грановитой палате

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