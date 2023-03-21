Путин заявил о готовности РФ перейти на юани в торговле с другими странами

Владимир Путин заявил, что страна готова перейти на юани в торговле с другими странами. Расчеты в китайской национальной валюте, по словам президента, могут производиться со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Глава государства на встрече в расширенном формате с председателем КНР Си Цзиньпином выразил уверенность, что эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.