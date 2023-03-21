Песков усомнился, что бизнес РФ воспользуется предложением Макфола по снятию санкций

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Российские предприниматели вряд ли серьезно воспримут предложение экс-посла США в РФ Майкла Макфола о снятии санкций с компаний за осуждение спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне Макфол в своем блоге заявил, что все российские миллиардеры должны подпасть под санкции. В то же время он признал, что у них должна быть возможность избежать ограничений. В качестве условий вывода бизнесменов из-под санкций политик предложил публичное осуждение конфликта на Украине, передачу половины состояния в фонд восстановления страны и отказ от инвестиций в РФ.

"Скажем так: крупные предприниматели <...> ногами стоят на российской земле, у них предприятия работают здесь... <...> Их основной доход тоже возникает здесь. Поэтому теми, кто стоит <...> на российской земле, такие предложения вряд ли будут восприняты серьезно", – прокомментировал идею Макфола представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обязательным условием урегулирования на Украине является снятие всех санкций с России и отмена исков в международных судебных инстанциях. Также, подчеркнула она, Киев должен признать новые территориальные реалии.



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