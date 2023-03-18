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16:22

Политика

МИД РФ назвал снятие санкций условием для урегулирования на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, когда станет возможным урегулирование ситуации на Украине, передает ТАСС.

"Неотъемлемой частью должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях", – указала дипломат.

Захарова добавила, что украинские власти также должны признать новые территориальные реалии, а союзники страны должны прекратить поставки вооружения Киеву.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Польша станет еще одной стороной конфликта на Украине, если в стране будет построен военный центр для так называемого "Польского добровольческого легиона".

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