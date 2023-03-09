Строительство польского военного центра на Украине втянет Варшаву в конфликт – МИД РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В министерстве иностранных дел России отметили, что строительство польского военного центра на территории Украины втянет Варшаву в конфликт. Свое мнение высказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Об этом пишет RT.

По ее словам, Польша надеется расширить свою инфраструктуру для увеличения численности так называемого "Польского добровольческого легиона".

"То, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве вообще не беспокоит", – отметила дипломат.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине сражаются против России порядка 20 тысяч наемников из Польши. Он также сообщил, что порядка 2 500 поляков были убиты в конфликте и подчеркнул, что они умерли не на своей родине, а на Украине.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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