В Польше объяснили слова министра обороны о первых Patriot на Украине

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Bernd Wüstneck

В Польше заявили об ошибке в переводе заявления министра обороны Мариуша Блащака о поставках Киеву ЗРК Patriot. Оказалось, что системы вооружений еще не прибыли на Украину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на польское оборонное ведомство.

"Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot", – уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что танки Leopard уже доставлены на украинскую территорию, а ракетные комплексы Patriot – нет. В польском министерстве предположили, что путаница произошла из-за ошибки в переводе.

Ранее издание La Razon сообщило, что на Украину прибыли первые зенитные ракетные комплексы Patriot. Газета привела слова Блащака, который отметил, что поставки вооружений стали возможны благодаря усилиям Варшавы.

Глава оборонного министерства также отметил, что с начала конфликта украинские войска получили от Польши вооружения на сумму свыше 2,2 миллиарда евро. По словам министра, в эту сумму не входят расходы на обучение ВСУ.

Блащак добавил, что решение по поводу поставок Киеву истребителей должно приниматься более широким кругом союзников.



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