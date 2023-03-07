В Польше заявили, что на Украину прибыли первые ЗРК Patriot

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На Украину прибыли первые зенитные ракетные комплексы Patriot. Это стало возможно благодаря усилиям Варшавы, сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

"Я должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши на Украину прибыли, в частности, батареи Patriot и первые танки Leopard. Мы являемся не только главным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров", – приводит его слова испанская газета La Razon.

Глава ведомства отметил, что с начала конфликта украинские войска получили от Польши вооружения на сумму свыше 2,2 миллиарда евро. По словам министра, в эту сумму не входят расходы на обучение ВСУ.

Блащак добавил, что решение по поводу поставок Киеву истребителей должно приниматься более широким кругом союзников.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Украине выделили новый пакет военной помощи. Стоимость поставок достигнет порядка 400 миллионов долларов. Киев получит боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, а также боекомплекты для БМП Bradley.

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