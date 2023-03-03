В МИД Сербии исключили поставки оружия России или Украине

Фото: ТАСС/EPA/DJORDJE SAVIC

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что страна не передает вооружение ни Украине, ни России, сообщает ТАСС.

"С начала войны на Украине Сербия не поставляла и не давала разрешения на поставки вооружения и военного снаряжения на Украину и в Россию", – рассказал он.

Глава МИД Сербии добавил, что сербское оружие также не передают в любые страны, которые власти считают спорными с международной точки зрения.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве внимательно отслеживают информацию о возможной причастности Сербии к поставкам боеприпасов на Украину. Позже дипломат заявила, что российская сторона запросила у Сербии четкое прояснение своей позиции по данному вопросу.



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